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В ЛНР сообщили о семи раненых в результате обстрела со стороны Украины

В результате обстрела города Первомайск со стороны украинских военных ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на генпрокуратуру самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным ведомства, еще одна женщина погибла.

Как заявили в ЛНР, обстрел начался в 19:00, огонь велся из минометов калибра 120 мм. В прокуратуре также добавили, что город полностью обесточен.

На сайте Минобороны Украины в свою очередь говорится о девяти случаях нарушения режима прекращения огня с начала суток со стороны противника.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске добилась нового бессрочного перемирия, которое должно вступить в силу в ночь на 22 июля. Участники встречи также договорились о разведении сил и средств на трех новых участках в Донбассе. 20 июля самопровзглашенные ДНР и ЛНР издали приказы о полном прекращении огня.

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Предыдущий режим прекращения огня был введен 8 марта.

В начале июня Минобороны Украины заявило об обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях. Позднее президент страны Владимир Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе.

 

Теги: ЛНР, обстрел, Донбасс
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