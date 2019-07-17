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Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Бессрочное прекращение огня в Донбассе начнется в ночь с 21 на 22 июля. Об этом по итогам заседания в Минске в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарья Олифер.

19 июня, как заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), подгруппа по безопасности не смогла согласовать «хлебное» перемирие и дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе. Как отмечал Сайдик, из-за нарушения режима прекращения огня не удалось развести силы в районе Старицы Луганской.

Предыдущий режим прекращения огня был введен 8 марта, группа согласовала его в режиме видеоконференции.

7 июня Минобороны Украины заявило об обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях. После того, как автомобиль с украинскими военными попал под обстрел в районе села Гранитное, президент страны Владимир Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе.

Политика
Почему Зеленский предложил Путину новый формат переговоров о Донбассе

8 июля он опубликовал в Facebook видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором предложил обсудить «чей Крым и кого там нет в Донбассе». Принять участие в переговорах в Минске он призвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.


 

Теги: Донбасс, перемирие, контактная группа
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