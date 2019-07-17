Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Бессрочное прекращение огня в Донбассе начнется в ночь с 21 на 22 июля. Об этом по итогам заседания в Минске в своем Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарья Олифер.

19 июня, как заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), подгруппа по безопасности не смогла согласовать «хлебное» перемирие и дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе. Как отмечал Сайдик, из-за нарушения режима прекращения огня не удалось развести силы в районе Старицы Луганской.

Предыдущий режим прекращения огня был введен 8 марта, группа согласовала его в режиме видеоконференции.

7 июня Минобороны Украины заявило об обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях. После того, как автомобиль с украинскими военными попал под обстрел в районе села Гранитное, президент страны Владимир Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе.