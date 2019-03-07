В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,19 0,21 EUR Бирж. 74,30 -0,29 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 66,98 65,46 EUR Нал. 75,31 73,70 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1224 -0,0084 BTC/USD Бирж. 3 968,00 16,60 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 477,19 -0,76% Nasdaq 7 458,87 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+31,91%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+31,91%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 12:40
СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у метро Москвы Общество, 20:38 Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам Финансы, 20:24 Натуральные продукты: как успешно конкурировать с федеральным ретейлером РБК и «Билайн» Бизнес, 20:13 Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз» Общество, 20:11 Сборная Норвегии выиграла стартовую гонку чемпионата мира по биатлону Спорт, 20:04 В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе Политика, 19:57 МИД Франции заплатит штраф в €450 тыс. за дефицит женщин на важных постах Общество, 19:54 Total получила долю во втором проекте НОВАТЭКа благодаря Сбербанку Бизнес, 19:53 Ушел из эфира: зачем ВТБ стал акционером «Первого канала» Бизнес, 19:51 Режиссера «Матильды» не признали потерпевшим в «деле «Святой Руси» Общество, 19:42 Госдеп счел доклад ОЗХО о химатаке в Думе подтверждением вины Асада Политика, 19:37 «Газпром экспорт» начал продавать газ в Европу за рубли Бизнес, 19:30 Берлин сообщил о предотвращении попытки ареста Гуаидо Политика, 19:24 Пятую часть взносов по страховкам в 2018 году забрали банки Финансы, 19:22
Политика ,  
0 
В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе

Подгруппа по безопасности в Донбассе в режиме видеоконференции согласовала дату нового перемирия. Об этом журналистам сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает Донецкое агентство новостей.

«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия — с 01:01 8 марта по московскому времени», — заявил он.

Политика
Грызлов предупредил о Донбассе на грани «масштабных боевых действий»

27 февраля полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания ОБСЕ сообщил, что Киев не поддержал инициативу о «весеннем перемирии», за которое выступили делегации ДНР, ЛНР и российская делегация.

По словам Грызлова, Украина перед президентскими выборами намеренно усложняет обстановку в Донбассе, из-за чего ситуация в регионе находится «на грани масштабных боевых действий».

Предыдущий режим прекращения огня — новогодний — был введен 29 декабря.

Теги: ДНР, перемирие, Донбасс
Материалы по теме
Грызлов анонсировал новогоднее перемирие в Донбассе
Политика
ДНР и Киев обвинили друг друга в столкновениях в Донбассе
Политика
Грызлов обвинил Украину в срыве согласования перемирия в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter