В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе

В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе

Подгруппа по безопасности в Донбассе в режиме видеоконференции согласовала дату нового перемирия. Об этом журналистам сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает Донецкое агентство новостей.

«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия — с 01:01 8 марта по московскому времени», — заявил он.

27 февраля полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания ОБСЕ сообщил, что Киев не поддержал инициативу о «весеннем перемирии», за которое выступили делегации ДНР, ЛНР и российская делегация.

По словам Грызлова, Украина перед президентскими выборами намеренно усложняет обстановку в Донбассе, из-за чего ситуация в регионе находится «на грани масштабных боевых действий».