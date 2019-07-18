Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По мнению Путина, для этого необходимо, чтобы официальный Киев напрямую контактировал с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как отметил президент, в новейшей истории еще ни один конфликт не решался без прямых переговоров.

«Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что российские власти приветствуют подключение европейских партнеров к процессу урегулирования на Донбассе. «Я думаю, что подключение европейских партнеров <...> является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем», — сказал он.