ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня. Заявления об этом опубликованы на сайтах руководителей народной милиции ДНР и ЛНР.

Сообщается, что в приказе отражены все согласованные меры по усилению и контроля режима перемирия: неприменение любого вида огня, включая снайперский, запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, а также запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости (в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры — школах, детских садах, больницах и других).

Кроме этого, всем подразделениям и отдельно каждому военнослужащему сообщили о дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня.

«Рассчитываем, что украинская сторона, принявшая на себя такие же обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению», — говорится в заявлении главы народной милиции ДНР Дениса Синенкова.