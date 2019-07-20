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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня. Заявления об этом опубликованы на сайтах руководителей народной милиции ДНР и ЛНР.

Сообщается, что в приказе отражены все согласованные меры по усилению и контроля режима перемирия: неприменение любого вида огня, включая снайперский, запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, а также запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости (в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры — школах, детских садах, больницах и других).

Кроме этого, всем подразделениям и отдельно каждому военнослужащему сообщили о дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня.

Политика
Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

«Рассчитываем, что украинская сторона, принявшая на себя такие же обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению», — говорится в заявлении главы народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

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Контактная группа договорилась о новом разведении сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе 17 июля добилась бессрочного прекращения огня, которое должно начаться в ночь на 22 июля. Ей также удалось договориться о разведении сил и средств на трех новых участках в Донбассе.

Теги: ДНР и ЛНР, прекращение огня
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