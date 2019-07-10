Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе

Поводом для этого послужила ситуация в районе села Гранитное, где под обстрел попал автомобиль с украинскими военными. Президент поручил мгновенно и жестко реагировать на подобные случаи

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел в районе села Гранитное попыткой срыва минских договоренностей и поручил начальнику Генштаба Украины Руслану Хомчаку усилить активность украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе», — приводятся в сообщении слова Зеленского. Глава государства добавил, что расценивает обстрел в Гранитном как попытку сорвать минский процесс, а также поставить под угрозу договоренности о возобновлении переговоров в «нормандском формате».

В сообщении указывается, что Зеленский поручил Хомчаку усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсантов, а на любые попытки вооруженных провокаций против мирных жителей и военнослужащих реагировать «мгновенно и жестко».

Сообщается, что под обстрел Гранитном попал грузовик КрАЗ с украинскими военными. Один из находившихся в автомобиле погиб, еще один получил ранения. Как уточняет Минобороны Украины, в кузов грузовика попала противотанковая управляемая ракета.