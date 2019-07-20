В Иране заявили об отсутствии груза на задержанном танкере из Британии

В Иране заявили об отсутствии груза на задержанном танкере из Британии

Власти Ирана заявили об отсутствии груза на задержанном танкере Stena Impero, шедшем под британским флагом. Об этом сообщил Аллахморад Афифипур, гендиректор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган, передает агентство ISNA.

Он также допустил, что члены экипажа «при необходимости и в случае запроса судебных властей» могут быть допрошены по ряду технических аспектов.

Ранее Афифипур назвал причину задержания британского танкера. По его словам, танкер столкнулся с иранским рыболовецким судном. Афифипур добавил, что иранское судно подало сигнал бедствия, который Stena Impero проигнорировал. По его словам, танкер с 23 членами экипажа пробудет в иранском порту Бендер-Аббас до окончания расследования инцидента. Афифипур также уточнил, среди задержанных — граждане России, Индии, Филиппин и Латвии.

О задержании танкера Stena Impero стало известно 19 июля. Он направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находится ряд нефтеносных месторождений Персидского залива. Как сообщили РБК в посольстве России в Тегеране, на борту судна находилось трое россиян.

В начале июля власти Гибралтара сообщили о задержании иранского танкера Grace 1, который шел под флагом Панамы. Как сообщали власти Британии, танкер был задержан из-за нарушения режима санкций Евросоюза в отношении Сирии. МИД Исламской Республики назвал задержание незаконным захватом и вызвал британского посла для объяснений.