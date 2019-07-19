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В Иране опровергли задержание танкера под либерийским флагом

Власти Ирана не задерживали в Ормузском проливе судно «Месдар», которое шло под либерийским флагом, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники в силовых структурах страны. Там самым в Тегеране опровергли информацию о задержании второго за день танкера, которую распространило Министерство иностранных дел Великобритании.

Там уточнили, что экипажу судна было сделано предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы, после чего танкер продолжил движение.

Общество
На задержанном властями Ирана танкере были граждане России

Собеседники Tasnim сообщили, что задержан был лишь танкер Stena Impero. В Тегеране утверждают, что экипаж судна, шедшего под британским флагом, нарушал международные правила судоходства, загрязнял воду и отказывался подчиняться законным требованиям иранских властей.

В компании Stena Bulk, которой принадлежит задержанный танкер, сообщили, что на его борту находились в том числе и граждане России.

Теги: танкер, Иран
Материалы по теме
На задержанном властями Ирана танкере были граждане России
Общество
Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе
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