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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
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МИД Ирана вызвал британского посла из-за задержания танкера в Гибралтаре

МИД Ирана вызвал для объяснений британского посла в Тегеране после задержания британскими силовиками иранского танкера в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает издание Jamaran, а также новостное агентство Mehr со ссылкой на представителя иранского МИДа Абасса аль-Муссави.

«Вследствие незаконного захвата иранского танкера Королевской морской пехотой Великобритании британский посланник в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел», — заявил аль-Муссави.

Политика
На Гибралтаре морская пехота захватила перевозивший нефть в Сирию танкер

Британские военные и правоохранительные службы Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1 утром 3 июля. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, пишет Aljazeera, заявил о наличии веских доказательств того, что иранский танкер перевозил топливо на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, на который распространяются санкции Евросоюза.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Джозеп Боррелл заявил, что Гибралтар задержал танкер по запросу США. По данным сервиса MarineTraffic, Grace 1 с грузом сырой нефти следовал из порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах и шел под флагом Панамы. В соответствии с данными портала BalticShipping, судно принадлежит компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае.

Теги: Иран, нефтетанкер, Великобритания, задержание
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