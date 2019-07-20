Дипломаты назвали число россиян на борту задержанного в Иране танкера

На борту задержанного в Иране судна находятся трое российских моряков, сообщили РБК в посольстве России в Тегеране. «Их личности установлены. Пока больше добавить нечего. Находимся в контакте с иранскими партнерами», — заявили в дипмиссии.

Ранее представитель владельца судна — компании Stena Bulk — сообщил РБК, что на танкере есть россияне, не уточнив их число. По данным компании, на борту танкера Stena Impero находятся также граждане из Филиппин, Латвии и Индии.

Танкер был задержан после инцидента с ним и иранским рыболовецким судном. По словам Аллахморада Афифипура, гендиректора Организации портов и судоходства провинции Хормозган, танкер проигнорировал сигнал бедствия, который подали рыбаки. О задержании британского танкера в Ормузском проливе стало известно 19 июля.