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В Иране назвали причину задержания британского танкера
Танкер британской компании Stena Bulk задержали из-за того, что он не ответил на сигнал бедствия, поданный иранским рыболовецким судном. До конца расследования танкер и его экипаж будут находиться в Иране
Фото: Reuters

Власти Ирана задержали танкер Stena Impero после инцидента между ним и иранским рыболовецким судном, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур, передает Fars News.

По его словам, танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. «Сейчас танкер в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до окончания расследования», — сказал Афифипур.

На судне находятся граждане Индии, России, Филиппин и Латвии, уточнил он. По данным ТАСС, на борту судна трое россиян. Представитель компании Stena Bulk, владеющей танкером, 19 июля подтвердил РБК, что на борту Stena Impero есть россияне, но не смог назвать их точное число.

Общество
На задержанном властями Ирана танкере были граждане России

О задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Власти Ирана заявили, что причиной стало «несоблюдение международных законов». Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Лондон ищет дипломатический способ разрешения ситуации и пока не рассматривает варианты с применением военной силы.

В МИД Великобритании также сообщили, что был задержан еще один танкер, шедший под либерийским флагом, иранская сторона это отрицает. В Тегеране заявили, что второму судну сделали предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы, после чего танкер продолжил движение.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Иран, танкер
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