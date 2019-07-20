В Иране назвали причину задержания британского танкера

Танкер британской компании Stena Bulk задержали из-за того, что он не ответил на сигнал бедствия, поданный иранским рыболовецким судном. До конца расследования танкер и его экипаж будут находиться в Иране

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Власти Ирана задержали танкер Stena Impero после инцидента между ним и иранским рыболовецким судном, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур, передает Fars News.

По его словам, танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. «Сейчас танкер в иранском порту Бендер-Аббас и все 23 члена экипажа останутся на судне до окончания расследования», — сказал Афифипур.

На судне находятся граждане Индии, России, Филиппин и Латвии, уточнил он. По данным ТАСС, на борту судна трое россиян. Представитель компании Stena Bulk, владеющей танкером, 19 июля подтвердил РБК, что на борту Stena Impero есть россияне, но не смог назвать их точное число.

О задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Власти Ирана заявили, что причиной стало «несоблюдение международных законов». Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Лондон ищет дипломатический способ разрешения ситуации и пока не рассматривает варианты с применением военной силы.