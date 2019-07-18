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PayPal $129 (+6,97%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
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Суд оштрафовал шесть жителей Чемодановки за перекрытие трассы после драки

Бессоновский районный суд Пензенской области привлек к ответственности шестерых жителей села Чемодановка, перекрывших трассу с требованием выселить цыган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как пояснили в полиции, все шестеро человек были признаны виновными в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). При этом в пресс-службе не уточнили, какое наказание было назначено.

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В середине июня этого года между жителями села Чемодановка в Пензенской области и цыганами, проживающими в регионе, произошла драка. Местные жители рассказали в соцсетях, что конфликт начался у пруда, к которому пришли цыгане и «стали приставать» к сельчанам, писало издание «Пенза-Взгляд». На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». В результате драки один из ее участников, мужчина 1985 года рождения, умер в больнице от полученных травм, еще четыре человека пострадали.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже его переквалифицировали на статьи об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Глава СК России Александр Бастрыкин принял решение передать дело в Главное следственное управление Следственного комитета.

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17 июня пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина заявляла, что более 500 цыган «добровольно уехали» из села Чемодановка. Как писали СМИ, цыгане массово переехали в другие регионы России. Однако в соседней Волгоградской области эти сообщения назвали «фейковыми новостями». Региональное управление МВД подтвердило транзитный проезд автобуса, на котором цыгане ехали в Астраханскую область, в нем были 43 человека.

Теги: Пензенская область
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