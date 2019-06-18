Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, передает ТАСС.

В Чемодановке 13 июня произошла драка между местными жителями и цыганами. Из-за полученных ранений погиб один человек, еще несколько получили травмы.

14 июня жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». По факту массовой драки были заведены уголовные дела. Несколько человек были арестованы, под стражу был взят в том числе и подозреваемый в убийстве. В понедельник, 17 июня, стало известно, что более 500 цыган «добровольно уехали» из села.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся в Пензенской области.