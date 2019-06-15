Бастрыкин передал в Москву дело об убийстве в Чемодановке

Расследование уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка передано в Главное следственное управление Следственного комитета, соответствующее решение принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.
«Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики», — говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали дать жесткую правовую оценку «попустительству» со стороны ответственных лиц.
Бастрыкин поручил установить причины и условия произошедшего, а также предпосылки. В Чемодановку отправили следователей-криминалистов из центрального аппарата СК.