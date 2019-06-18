Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Власти Пензенской области приняли решение передать скот, который оставили цыгане в селе Чемодановка и соседнем селе Лопатки, на временное содержание предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В сообщении отмечается, что 17 июня сотрудники регионального управления ветеринарии совместно с представителями муниципальной власти и депутатами местного самоуправления провели обход оставленных цыганами подворий.

«По результатам обхода в 45 оставленных домах обнаружены сельхозживотные», — говорится в сообщении.

Так, представители власти насчитали 48 свиней, 24 кролика, 16 уток, девять кур, шесть гусей, одну индейку и теленка в возрасте до двух месяцев.

Все вышеперечисленные животные с целью сохранения поголовья будут переданы на временное содержание предпринимателю. Его, как отметили в правительстве региона, выбрала районная администрация и специалисты ветеринарного управления. «Свинопоголовье и поголовье КРС идентифицировано методом биркования. Все поголовье здорово», — добавили в пресс-службе.