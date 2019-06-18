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В Волгоградской области назвали фейком переселение цыган из Чемодановки

Массовый переезд цыган из села Чемодановка Пензенской области в Волгоградскую область не зафиксирован. Об этом заявил РБК зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко.

«Это фейковая новость. Информация не подтверждается», — сказал он.

По его словам, региональное управление МВД подтвердило транзитный проезд автобуса, на котором цыгане ехали в Астраханскую область. «В автобусе было 43 цыгана, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные — дети. Сначала автобус был направлен в город Волжский, а оттуда в город Ахтубинск Астраханской области», — добавил Москаленко.

По данным переписи 2010 года, на территории Волгоградской области проживает 8,2 тыс. человек цыганской национальности.

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Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов также опроверг сообщения о массовом переселении из Чемодановки. «Слухи я не поддерживаю. На самом деле к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали порядка 4–5 семей», — отметил он.

Горбатов уточнил, что из Пензенской области выехали около 50 семей, но они уже возвращаются обратно. «Как я понял, ситуация нормализуется, так что не думаю, что есть повод населению о чем-то переживать. Все под контролем, наша организация контролирует ситуацию», — заверил он.

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Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки

В понедельник, 17 июня, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина заявила, что более 500 цыган «добровольно уехали» из села Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка между ними и местными жителями. В ходе потасовки тогда погиб один человек, еще несколько получили травмы. После этого местные жители перекрыли федеральную трассу. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, арестованы 28 человек.

Теги: цыгане, Волгоградская область, Пензенская область, новости РБК, переселение
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