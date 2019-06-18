В Волгоградской области назвали фейком переселение цыган из Чемодановки

Массовый переезд цыган из села Чемодановка Пензенской области в Волгоградскую область не зафиксирован. Об этом заявил РБК зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко.

«Это фейковая новость. Информация не подтверждается», — сказал он.

По его словам, региональное управление МВД подтвердило транзитный проезд автобуса, на котором цыгане ехали в Астраханскую область. «В автобусе было 43 цыгана, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные — дети. Сначала автобус был направлен в город Волжский, а оттуда в город Ахтубинск Астраханской области», — добавил Москаленко.

По данным переписи 2010 года, на территории Волгоградской области проживает 8,2 тыс. человек цыганской национальности.