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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки
Более 500 цыган «уехали добровольно» из села Чемодановка в Пензенской области, где в конце прошлой недели произошла массовая драка между ними и местными жителями
Фото: penza / VK

Об отъезде цыган из села РБК рассказала пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, уехали около 500 человек.

«Уехали добровольно, кто куда уехал, мы не знаем, это личное дело каждой семьи», — сказала она.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что большая часть сотрудников правоохранительных органов, направленных в Чемодановку, вернулись в места постоянной дислокации в связи со стабилизацией обстановки. При этом он заверил, что расследование заведенных ранее уголовных дел будет продолжено.

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Конфликт в Чемодановке, расположенной примерно в 15 км к востоку от Пензы, начался 13 июня. В этот день в селе произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, еще несколько получили травмы. Местные СМИ утверждали, что столкновениям предшествовал конфликт местных жителей с поселившимися в селе цыганами.

На следующий день жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал» и потребовали разбирательства в связи со случившимся. СК завел несколько уголовных дел. Несколько человек были задержаны. Утверждается, что под стражу взят и подозреваемый в убийстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся в Пензенской области. При этом Песков указал, что говорить о причинах случившегося должны правоохранительные органы.

Авторы: Роман Кирьянов, Артем Филипенок
Теги: Пензенская область
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