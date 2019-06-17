Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки

Власти заявили об отъезде всех цыган из Чемодановки после драки

Более 500 цыган «уехали добровольно» из села Чемодановка в Пензенской области, где в конце прошлой недели произошла массовая драка между ними и местными жителями

Фото: penza / VK

Об отъезде цыган из села РБК рассказала пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, уехали около 500 человек.

«Уехали добровольно, кто куда уехал, мы не знаем, это личное дело каждой семьи», — сказала она.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что большая часть сотрудников правоохранительных органов, направленных в Чемодановку, вернулись в места постоянной дислокации в связи со стабилизацией обстановки. При этом он заверил, что расследование заведенных ранее уголовных дел будет продолжено.

Конфликт в Чемодановке, расположенной примерно в 15 км к востоку от Пензы, начался 13 июня. В этот день в селе произошла массовая драка, в ходе которой погиб один человек, еще несколько получили травмы. Местные СМИ утверждали, что столкновениям предшествовал конфликт местных жителей с поселившимися в селе цыганами.