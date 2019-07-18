Лавров счел ситуацию вокруг Ирана следствием «опасного курса» властей США

Обострение ситуации вокруг Ирана является прямым следствием «недальновидного и опасного курса», избранного администрацией президента США. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Полный текст интервью опубликован на сайте МИД России.

«Проводимая американцами политика тотального удушения иранской экономики привела к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива. На фоне продолжающегося обмена обвинениями между Вашингтоном и Тегераном наблюдается наращивание американцами военно-морской группировки, что создает риски вооруженного столкновения. Любое «неосторожное движение» способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями», — считает российский министр.

По мнению Лаврова, Россия намерена впредь настаивать на том, чтобы все стороны предпринимали шаги по деэскалации и урегулированию имеющихся проблем при помощи политико-дипломатических средств. «Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и шантажа со стороны Вашингтона», — пояснил Лавров.

Отношения Ирана и США обострились после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по ядерной программе. Она предполагала, что Тегеран вводит ограничения в атомной области в обмен на снятие санкций. Также поводом для разногласия позиций двух стран послужил инцидент с американским беспилотником, который был сбит в июне текущего года силами Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение вооруженных сил Ирана). Тогда военные США признали потерю беспилотника, однако заявили, что он был сбит не в небе над Ираном, а в международном воздушном пространстве, над Ормузским проливом.

На фоне ухудшения отношений США ввели новые санкции против Исламской республики, направленные против высокопоставленных лиц страны, в том числе лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Комментируя новые санкции Вашингтона, президент Ирана Хасан Роухани назвал их «актом отчаяния со стороны США». Президент США Дональд Трамп пообещал ответить всей мощью в том случае, если Тегеран совершит нападение «на что-нибудь американское»