Трамп заявил о нежелании сменять режим в Иране после заявления о ракетах

Трамп заявил о нежелании сменять режим в Иране после заявления о ракетах

Президент США также сообщил, что в ситуации с Ираном был достигнут прогресс. По словам госсекретаря Майка Помпео, Иран готов обсуждать свою ракетную программу

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп в ходе заседания в Белом доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает Reuters. Агентство также указывает, что глава государства сказал о достигнутом в ситуации с Ираном прогрессе, но не уточнил деталей.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания сообщил, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ракетную программу. «Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что получится», — цитирует Трампа The Hill.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон намерен и дальше оказывать на Тегеран максимальное давление, поскольку «это работает». По его словам, санкции не дают Ирану ускорять развитие ядерной программы. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал эти слова «шуткой дня».

24 июня США ввели новые санкции против Ирана. Ограничения были направлены против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Трамп пояснял, что они затронут тех, кто тесно связан с аятоллой или его администрацией, а также людей, имеющих доступ к ключевым финансовым ресурсам страны. При этом, как писал Reuters, Вашингтон решил пока не вводить ограничения против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, чтобы «оставить открытой дверь» для дипломатии.