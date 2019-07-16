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Apple $230 (+12,68%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,55%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Политика ,  
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Трамп заявил о нежелании сменять режим в Иране после заявления о ракетах
Президент США также сообщил, что в ситуации с Ираном был достигнут прогресс. По словам госсекретаря Майка Помпео, Иран готов обсуждать свою ракетную программу
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп в ходе заседания в Белом доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает Reuters. Агентство также указывает, что глава государства сказал о достигнутом в ситуации с Ираном прогрессе, но не уточнил деталей.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания сообщил, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ракетную программу. «Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что получится», — цитирует Трампа The Hill.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон намерен и дальше оказывать на Тегеран максимальное давление, поскольку «это работает». По его словам, санкции не дают Ирану ускорять развитие ядерной программы. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал эти слова «шуткой дня».

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24 июня США ввели новые санкции против Ирана. Ограничения были направлены против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Трамп пояснял, что они затронут тех, кто тесно связан с аятоллой или его администрацией, а также людей, имеющих доступ к ключевым финансовым ресурсам страны. При этом, как писал Reuters, Вашингтон решил пока не вводить ограничения против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, чтобы «оставить открытой дверь» для дипломатии.

Весной Тегеран объявил о приостановке выполнения ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий. Позднее Иран превысил разрешенный лимит запасов обогащенного урана и объявил, что начинает обогащать его выше 3,67%.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Иран, ядерная программа
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