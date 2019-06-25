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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,26%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Антииранские санкции США ,  
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Трамп предостерег Иран от уничтожения
Если Тегеран продолжит атаковать «что-нибудь американское», Вашингтон продемонстрирует стране свою превосходящую мощь, пообещал президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Sarah Silbiger / Bloomberg)

Верховные власти Ирана понимают только язык силы, считает президент США Дональд Трамп, и США готовы ответить со всей мощью, если Тегеран совершит нападение «на что-нибудь американское». Серию твитов на эту тему Трамп опубликовал у себя в Twitter.

«Сделанное сегодня очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана только показывает, что они не понимают реальности. Любая атака Ирана на что-либо американское приведет ко встрече с великой, превосходящей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение», — заявил Трамп.

Он также отметил, что США, «безусловно, самая мощная военная сила в мире», так как на военные цели в последние два года Вашингтон потратил $1,5 трлн, а «прекрасные люди Ирана страдают совсем без причин», в то время как их правители «тратят все свои деньги на террор».

Накануне США ввели новые санкции против высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Санкции были введены после очередного обострения в отношениях двух стран, поводом для которого послужил инцидент со сбитым иранскими силами ПВО американским беспилотником.

При этом США утверждают, что в момент атаки дрон находился в международном воздушном пространстве, а Тегеран настаивает, что летательный аппарат был сбит над территорией Ирана.

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Комментируя новые санкции Вашингтона, президент Ирана Хасан Роухани назвал их «актом отчаяния со стороны США». Он также нелестно отозвался об умственных способностях команды Белого дома. «Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся», — заявил Роухани.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Трам, Иран, Санкции
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