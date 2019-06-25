Трамп предостерег Иран от уничтожения

Если Тегеран продолжит атаковать «что-нибудь американское», Вашингтон продемонстрирует стране свою превосходящую мощь, пообещал президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп (Фото: Sarah Silbiger / Bloomberg)

Верховные власти Ирана понимают только язык силы, считает президент США Дональд Трамп, и США готовы ответить со всей мощью, если Тегеран совершит нападение «на что-нибудь американское». Серию твитов на эту тему Трамп опубликовал у себя в Twitter.

«Сделанное сегодня очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана только показывает, что они не понимают реальности. Любая атака Ирана на что-либо американское приведет ко встрече с великой, превосходящей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение», — заявил Трамп.

Он также отметил, что США, «безусловно, самая мощная военная сила в мире», так как на военные цели в последние два года Вашингтон потратил $1,5 трлн, а «прекрасные люди Ирана страдают совсем без причин», в то время как их правители «тратят все свои деньги на террор».

Накануне США ввели новые санкции против высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Санкции были введены после очередного обострения в отношениях двух стран, поводом для которого послужил инцидент со сбитым иранскими силами ПВО американским беспилотником.