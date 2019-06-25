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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Политика США в отношении Ирана отражает безысходность администрации Трампа и умственную отсталость Белого дома, заявил Хасан Роухани. Отношения между двумя странами резко ухудшились после инцидентов с танкерами и беспилотником
Хасан Роухани (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США. Об этом он заявил в прямом эфире местного государственного телеканала, передает Reuters.

«Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся», — заключил Роухани.

Введенные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи американские санкции ни к чему не приведут, отметил он, поскольку у него не было активов за границей. Новые ограничения со стороны США Роухани назвал отчаянием этой страны.

Иранский президент также обратил внимание на заявления, которые неоднократно звучали из уст высокопоставленных американских чиновников, о желании США наладить отношения с Ираном. По словам, Роухани, это ложь.

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Трамп заявил о готовности ударить по Ирану без разрешения конгресса

В своем недавнем интервью американскому изданию The Hill президент Дональд Трамп говорил, что может нанести удар по Ирану без разрешения конгресса, однако все равно, перед тем как принять такое решение, посоветуется с законодателями, поскольку «там есть умные люди, у которых можно узнать что-то нужное».

Санкции против Хаменеи Вашингтон ввел за то, что Иран сбил американский беспилотник. Этот инцидент произошел на прошлой неделе и стал причиной усиления напряженности между двумя странами. Тегеран настаивал на том, что беспилотник был сбит, когда пролетал над Исламской Республикой. Вашингтон настаивает, что БПЛА пролетал в момент атаки в международном воздушном пространстве.

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Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

Еще одним поводом для ухудшения отношений между США и Ираном стал инцидент с танкерами в Оманском заливе. Два танкера 13 июня получили ракетные удары и загорелись. На их бортах находились люди, в частности 11 россиян. Всех эвакуировали в Иран, никто не пострадал. Вашингтон и Лондон возложили ответственность за случившееся на Иран, который в свою очередь все обвинения опровергает.

Автор: Анна Трунина
Теги: Иран, Хасан Роухани, Белый дом, Вашингтон, Тегеран
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