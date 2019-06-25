Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Политика США в отношении Ирана отражает безысходность администрации Трампа и умственную отсталость Белого дома, заявил Хасан Роухани. Отношения между двумя странами резко ухудшились после инцидентов с танкерами и беспилотником

Хасан Роухани (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США. Об этом он заявил в прямом эфире местного государственного телеканала, передает Reuters.

«Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся», — заключил Роухани.

Введенные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи американские санкции ни к чему не приведут, отметил он, поскольку у него не было активов за границей. Новые ограничения со стороны США Роухани назвал отчаянием этой страны.

Иранский президент также обратил внимание на заявления, которые неоднократно звучали из уст высокопоставленных американских чиновников, о желании США наладить отношения с Ираном. По словам, Роухани, это ложь.