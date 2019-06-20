Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Американские военные подтверждают, что иранская армия сбила беспилотник США, однако это произошло не над территорий этой страны. Об этом заявил представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан, передает Reuters.

«Иранские сообщения о том, что беспилотник находился над Ираном, являются ложными», — сказал он.

При этом Урбан добавил, что «это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США в международном воздушном пространстве».

По его словам, атака произошла в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом 19 июня.