Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 -0,63 EUR Бирж. 71,33 -0,25 Brent 63,35 +1,93% USD Нал. 63,75 62,98 EUR Нал. 71,96 71,15 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1297 +0,0070 BTC/USD Бирж. 9 289,90 -16,00 IMOEX 2 783,18 +0,87% RTSI 1 388,35 +2,00% DJIA 26 504,00 +0,15% Nasdaq 7 987,32 +0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Harley-Davidson $41 (+17,14%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,45%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+18,6%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Harley-Davidson $41 (+17,14%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,45%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+18,6%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 12:32
Путин ответил на вопрос о «большой сделке с США» по Сирии Политика, 15:51 На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата Политика, 15:49 Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном Политика, 15:46 Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях Политика, 15:46 Путин назвал условия для урегулирования конфликта в Донбассе Политика, 15:39 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 15:31 Курс евро достиг минимального значения с начала года Финансы, 15:29 Почему криптовалюта Facebook может вытеснить Bitcoin Крипто, 15:28 Суд отпустил гендиректора Белгородского НПЗ после жалобы рабочих Общество, 15:25 Зеленский объявил о реорганизации Администрации президента Украины в Офис Политика, 15:17 Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой Политика, 15:14 Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной Спорт, 15:10 Путин отметил роль господдержки в конкуренции «Яндекса» с Google Политика, 15:08 Модный или полезный: зачем блокчейн нужен корпорациям и предпринимателям Pro, 15:07
Политика ,  
0 
Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Американские военные подтверждают, что иранская армия сбила беспилотник США, однако это произошло не над территорий этой страны. Об этом заявил представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан, передает Reuters.

«Иранские сообщения о том, что беспилотник находился над Ираном, являются ложными», — сказал он.

При этом Урбан добавил, что «это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США в международном воздушном пространстве».

Политика
В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника

По его словам, атака произошла в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом 19 июня.

О том, что иранские военные уничтожили американский разведывательный дрон, вторгнувшийся в воздушное пространство страны, утром 20 июня сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Урбан эту информацию опроверг, отметив, что в воздушном пространстве американских беспилотников не было.

Теги: беспилотник, Иран
Материалы по теме
В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника
Политика
СМИ назвали международное воздушное пространство местом атаки на дрон США
Политика
Американские военные опровергли уничтожение своего дрона в Иране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter