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Представитель Пентагона оценил возможность исключения Турции из НАТО

Решение о том, должна ли Турция оставаться членом НАТО после покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, следует принимать самому альянсу, это не является прерогативой США. Об этом сообщил в ходе брифинга помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, передает Reuters.

Он отметил, что несмотря на исключение Турции из программы, США ценят отношения с этой страной.

«Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но принятие S-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом, отойти от российских систем. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — говорится в заявлении Белого дома.

По словам заместителя министра обороны Соединенных Штатов Эллен Лорд, Турция недополучит порядка $9 млрд из-за решения США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35. 

Политика
Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400

Турция вошла в состав НАТО 18 февраля 1952 года — спустя три года после создания альянса.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. В Вашингтоне пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре.
Однако из-за нежелания Анкары отказаться Пентагон принял решение приостановить поставку в Турцию истребителей F-35 из-за нежелания Анкары отказаться от покупки российских ЗРК. Как поясняли в американском военном ведомстве, такое решение было принято из-за того, что система С-400 несет угрозу для безопасности самолета F-35.

Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

12 июля Турция начала получать компоненты систем С-400. 16 июля на авиабазу под Анкарой прибыл десятый самолет с ее компонентами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что развертывание компонентов российских ЗРК должно состояться в апреле 2020 года.

Теги: Пентагон, Турция, ЗРК С-400
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