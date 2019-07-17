Пентагон оценил потери Турции из-за прекращения участия в программе F-35

Из-за прекращения сотрудничества с США по программе F-35 Турция недополучит $9 млрд инвестиций, заявили в Пентагоне. При этом самим Соединенным Штатам перенос из Турции производства будет стоить более $500 млн

Истребитель-бомбардировщик F-35 (Фото: Alex Brandon / AP)

Турция в результате решения США прекратить сотрудничество по программе F-35 недополучит около $9 млрд, сообщила в ходе брифинга замминистра обороны Соединенных Штатов Эллен Лорд. Трансляция брифинга велась в Periscope Пентагона.

По ее словам, из-за отказа в возможности участвовать в программе Турция потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности. «Она недополучит $9 млрд в доле средств, которые должны были быть направлены ей в рамках программы кооперации по программе F-35», — сказала Лорд.

Выход Турции окажет минимальное влияние на всю программу, заявила замминистра. Сначала обязательства Анкары по программе перейдут к американским поставщикам, однако в дальнейшем планируется передать их часть другим партнерам, указала Лорд. При этом она отметила, что перенос производства из Турции обойдется США в $500-600 млн единовременных расходов на инженерно-техническое обеспечение.

В рамках программы Турция, в том числе, занималась производством более 900 деталей для истребителя.