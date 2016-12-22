Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке С-400

Россия и Турция подписали соглашение об условиях оплаты сделки по поставке зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на главу Минобороны Турции Нуреттина Джаникли.

Издание не раскрывает подробности подписанного соглашения. В то же время ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Анкара заплатит 45% от суммы сделки в качестве аванса, еще 55% будут выделены Россией в качестве кредита. Общая стоимость сделки составляет $2,5 млрд.

Турция приобретает в России четыре дивизиона ЗРК С-400 вопреки критике США. В частности, Вашингтон ранее указывал на несовместимость российских комплексов с системой противовоздушной обороны НАТО.

После подписания контракта с Турцией на поставку С-400 помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин заявил о «выстроившейся очереди» из заказчиков на эту систему. По его словам, интерес к российским С-400 проявляют страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.