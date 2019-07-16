Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции

По словам турецкого лидера, это произойдет к апрелю 2020 года. Реджеп Эрдоган уверен, что российские С-400 — сильнейшие оборонные системы от желающих напасть на его страну

Реджеп Эрдоган (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные системы С-400, части которой в настоящее время доставляются в Турцию, будет полностью развернуты в апреле 2020 года. Об этом турецкий лидер сообщил, выступая в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в третью годовщину попытки государственного переворота в стране.

«Они будут развернуты на своих местах к апрелю 2020 года», — приводит слова Эрдогана Reuters. «С-400 — самая сильная система защиты от тех, кто хочет атаковать нашу страну», — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает, что поставки компонентов С-400 завершатся до конца года. Россия начала поставлять их 12 июля. В минувший понедельник в Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами для С-400.

Контракт между Россией и Турцией на поставку четырех дивизионов С-400, подписанный странами в декабре 2017 года, вызвал недовольство со стороны США и других союзников по НАТО. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае, если та не откажется от сделки. Однако Турция несмотря на эту угрозу отказалась разрывать контракт с Москвой, назвав его важшейшим в истории страны.