Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару десятого самолета с С-400

Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару десятого самолета с С-400

Десятый российский транспортный самолет с элементами зенитно-ракетных систем С-400 прибыл на турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны Турции в Twitter.

«Продолжается отгрузка материалов систем ПВО и противоракетной обороны дальнего действия С-400. Десятый самолет приземлился на аэродроме Мюртед», — говорится в сообщении.

Первый самолет с компонентами С-400 прибыл в Анкару 12 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что поставки ЗРС завершатся до конца 2019 года. Впоследствии он рассказал, что развертывание комплексов в стране произойдет к апрелю 2020 года.