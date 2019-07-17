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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, судом была отклонена апелляционная жалоба защиты. Кайро останется под домашним арестом до 25 августа. 

Кайро, как и основателю «Рольфа» Сергею Петрову, вменяется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов» (ст. 193.1 УК).

Защита Кайро настаивала на его невиновности и просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий и подписку о невыезде. Адвокаты также просили смягчить условия домашнего ареста: разрешить подзащитному прогулки с ребенком и походы в магазин за продуктами, и разрешить пользоваться телефоном для связи с адвокатами, родственниками и коллегами.

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По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Так, руководство «Рольфа» фиктивно купило у Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены. Таким образом, за рубеж было выведено 3,94 млрд руб. 28 июня Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения Кайро.  

По делу помимо Кайро и Петрова проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

В Кремле заявили о невмешательстве в уголовное дело против «Рольфа». «Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего, мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них вмешиваться», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Теги: «Рольф», Сергей Петров
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