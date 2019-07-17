Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, судом была отклонена апелляционная жалоба защиты. Кайро останется под домашним арестом до 25 августа.

Кайро, как и основателю «Рольфа» Сергею Петрову, вменяется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов» (ст. 193.1 УК).

Защита Кайро настаивала на его невиновности и просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий и подписку о невыезде. Адвокаты также просили смягчить условия домашнего ареста: разрешить подзащитному прогулки с ребенком и походы в магазин за продуктами, и разрешить пользоваться телефоном для связи с адвокатами, родственниками и коллегами.