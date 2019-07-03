РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»

Оценка «Рольф Эстейта», из-за продажи которого основателя «Рольфа» Сергея Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, была готова за два месяца до сделки. Следствие называет сделку фиктивной, а оценку «многократно завышенной»

Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС

Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.

«Юрис, право и аудит» оценила рыночную стоимость 100% «Рольф Эстейта» в 3,98 млрд руб., следует из отчета, подписанного Тимошиным (РБК ознакомился с его копией). Оценка проводилась с 26 ноября по 2 декабря 2013 года, а сделка по продаже компании, которую Следственный комитет называет фиктивной, состоялась через два месяца после этого — 12 февраля 2014 года.

Аудитор Ольга Потапова, которая ранее работала в «Юрис, право и аудит», подтвердила РБК, что проводила оценку «Рольф Эстейта». «Когда-то давно это было. Это информация открытая, отчеты такие были по оценке», — сказала она.

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской Panabel Limited, принадлежащей семье Петрова, принял решение о продаже «Рольф Эстейта» именно исходя из этой оценки — 98,95% ее акций за 3,938 млрд руб., деньги должны были поступить в течение месяца, следует из решения совета (у РБК есть копия), подписанного председателем заседания Георгией Кафкалией. Через неделю, 10 февраля, внеочередное собрание акционеров «Рольфа» уполномочило тогдашнего гендиректора компании Татьяну Луковецкую подписать договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму, говорится в решении собрания, с копией которого ознакомился РБК. В соответствии с этими решениями «Рольф» перечислил на счет Panabel 3,938 млрд руб. пятью траншами с 19 февраля по 3 марта 2014 года, следует из платежных поручений (у РБК есть копии). Затем, согласно отчетности Panabel, в июне 2014 года она выплатила акционерам 3,8 млрд руб. дивидендов за 2013–2014 годы, а в 2015 году была ликвидирована.