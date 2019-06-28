Топ-менеджер «Рольфа» не признал вину о выводе средств за границу

Топ-менеджер «Рольфа» не признал вину о выводе средств за границу

Директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро не признал вину по делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

СК ходатайствует о его домашнем аресте. «Считаю себя законопослушным гражданином. Требуемую меру пресечения считаю чрезмерной, поскольку являюсь собственником жилья в России», — заявил Кайро на заседании Басманного суда.

Члена совета директоров группы «Рольф» задержали сегодня утром. Его поместили под стражу на 48 часов. Кайро предъявили обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов).

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем компании «Рольф» Сергеем Петровым.