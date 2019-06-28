На самом деле статья наказывает не за сам вывоз капитала. Государство признает, что общественной опасности в вывозе как таковом нет, но определенный способ вывоза ему не нравится. Судебные акты это подтверждают. Так в одном из приговоров по 193-й статье отмечалось: «Совершение указанных валютных операций с использованием подложных документов было необходимым условием для возможности осуществления иного тяжкого преступления — незаконной банковской деятельности (банковских операций)» (ст.172 УК)». То есть в этом случае заниматься незаконной банковской деятельностью иным способом, чем осуществлять валютные операции по подложным документам, было невозможно. Позвольте, но это банальное привлечение к ответственности за одно деяние дважды, поскольку имелся единый умысел на незаконную банковскую деятельность. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление, гласит 50-я статья Конституции. Но формулировка ст.193.1 УК позволяет филигранно обходить такой запрет.

В конце концов, преступники используют электричество и телефоны, почему бы еще не наплодить составов, наказывающих за способ совершения преступления? Использование интернета для осуществления незаконной банковской деятельности и икс лет без права переписки.

Действительно, подложные документы могут свидетельствовать о следах иных преступлений (легализация, мошенничество, финансирование терроризма и пр.). Но тогда реальное преступление остается не раскрытым, а наказываются стрелочники. Статья о валютных операциях превращается в инструмент, прикрывающий плохую работу правоохранителей, которые не могут доказать совершение более серьезных преступлений.

Популярный состав

По данным Федеральной таможенной службы количество дел по статье 193.1 УК ежегодно удваивается. В контексте обсуждаемых правительством планов полной отмены валютного контроля это выглядит довольно странно. Но на самом деле причины популярности этой статьи понятны.

Первая причина — наказание за способ действия, а не за цель, позволяет пощупать любую компанию с трансграничными сделками. Не нравится цена в контракте — в тюрьму. Выкупил акции у собственной компании — в тюрьму. И так далее.

Вторая — нет нижней границы размера перевода для наступления ответственности. Перевел один доллар — в тюрьму до трех лет.

Третья — сроки давности. Поскольку особо крупный размер по 193.1 УК (перевод более 45 млн руб.) — тяжкое преступление, то срок давности по ней 10 лет. Это позволяет вернуться в довольно далекое прошлое и найти повод для предъявления претензий жертве. Учитывая постоянное изменение правоприменения у нас в стране, такой подход позволяет легко применять задним числом требования, о которых никто не думал 10 лет назад. Напомню, что по Кодексу об административных правонарушениях срок давности за нарушение валютного законодательства всего два года.

Четвертая — ст.193.1 УК очень удачно выпала из налоговой амнистии, в отличие от ее родной сестры — статьи 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте»). Логику законодателя здесь уловить тяжело. Скорее всего, причина в некачественной проработке условий амнистии. Теперь этой лазейкой очень удобно пользоваться.

Пятая и, пожалуй, самая интересная с точки зрения правоохранителей. По 193.1 УК невозможно освободиться от ответственности, возместив причиненный ущерб. В отличие, например, от налоговых преступлений (статьи 198 и 199 Уголовного кодекса), когда налоговый уклонист может погасить недоимку, пеню и штраф и дело будет прекращено. Именно по этой причине сформировалась нездоровая тенденция, когда статью о валютных операциях пристегивают парой» к статье об уклонении налогов.

В совокупности все эти причины открывают широкие возможности для коррупции. И если вы еще верите, что за экономические преступления в России не сажают, то 193-я статья развеет ваши иллюзии. Вряд ли вы найдете приговор суда без реального срока лишения свободы. Медианный срок — пять лет.

Текущая практика применения 193.1 УК мало связана с раскрытием реальных преступлений и скорее является инструментом запугивания бизнес-сообщества. Государству стоит определиться, что важнее: страх или реальная борьба с отмыванием, финансированием терроризма и прочими серьезными преступлениями.