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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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В Кремле заявили о невмешательстве в уголовное дело против «Рольфа»

Кремль не имеет права вмешиваться в следственные действия по делу «Рольфа». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин получал информацию по делу, но «не в деталях», добавил он. «Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего, мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них вмешиваться», — сказал Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что глава государства, скорее всего, пока не смог ознакомиться с делом против основателя «Рольфа» Сергея Петрова, но запросит соответствующие материалы.

На саммите G20 в Осаке Путин заявил, что не в курсе дела против «Рольфа». По его словам, это не та информация, которую ему докладывают «в режиме онлайн». Он отметил, что не может взять под свой контроль все дела подобного рода.

Уголовное дело против руководства автодилера «Рольф» возбудили 27 июня по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). По делу проходят четыре человека, в том числе основатель «Рольфа» Сергей Петров и член совета директоров Анатолий Кайро, которого 28 июня суд поместил под домашний арест.

По данным следствия, Петров реализовал схему, благодаря которой полученные от коммерческой деятельности средства в размере 4 млрд руб. перевели на счета кипрской компании Panabel Limited. Сам Петров вину отвергает.

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Ранее в ходе прямой линии Путин выступил за применение залога в качестве наказания по экономическим преступлениям наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде. По его словам, недопустимо злоупотреблять арестами бизнесменов, однако полностью исключить их невозможно.

Теги: Дмитрий Песков, «Рольф»
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