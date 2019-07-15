Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка под Иркутском

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. По последним данным МЧС, в результате стихии погибли 25 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились более 4 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить пострадавшим компенсации: из федерального бюджета для этого выделили 662 млн руб., а из областного — 318 млн руб. Средства начали поступать 30 июня. Позднее иркутский губернатор Сергей Левченко подписал указ о дополнительных выплатах жителям региона, которые занимались сельским хозяйством.