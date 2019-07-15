Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка под Иркутском

Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от паводка в Иркутской области, будут осуществляться «в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
«Подготовка и направление документов, необходимых для осуществления выплат <…>, осуществляются в трехдневный срок», — говорится в нем.
Премьер поручил областному правительству содействовать созданию комиссий по оценке утраты имущества первой необходимости пострадавших граждан, ежедневно контролировать их деятельность.
Центробанку Медведев рекомендовал проконтролировать «доведение кредитными организациями денежных средств до получателей», а «Почте России» и Пенсионному фонду — обеспечить пострадавшим от наводнения выплату и доставку пенсий и иных соцвыплат, в том числе в труднодоступные населенные пункты.