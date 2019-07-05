Губернатор Иркутской области ввел новые компенсации ущерба из-за паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, согласно которому некоторые пострадавшие от паводка жители Приангарья получат дополнительные выплаты. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Поручаю правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета», — сказал Левченко.

По словам губернатора, выплаты коснутся граждан, которые занимались садоводством, выращивали сельскохозяйственные культуры, содержали домашних животных и птиц, а также имели личное подсобное хозяйство.

Компенсации будут производиться из расчета 4,5 тыс. руб. на 100 кв. м., но не более 45 тыс. руб. За одну корову выплатят 50 тыс. руб., а за потерю молодняка крупного рогатого скота заплатят от 25 до 50 тыс. руб. За утрату свиней, овец и коз будут выделять по 5 тыс. руб. но не более 25 тыс. руб., а за кроликов и птиц по 200 руб., но не более 2 тыс. руб.