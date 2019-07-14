Спасатели уточнили число пострадавших при паводке в Иркутской области

Из-за паводков в Иркутской области пострадали более 4 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 4345 человек, в том числе 742 ребенка, оказана амбулаторная помощь 3698 обратившимся, в том числе 597 детям, госпитализированы 647 человек, в том числе 145 детей», — говорится в сообщении.

На данный момент известно о 25 погибших. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести, уточнили в главке. 347 человек, в том числе 86 детей, размещены в пунктах длительного пребывания.

11 июля в ГУ МЧС сообщали о 3,9 тыс. пострадавших от паводка, информировал «Интерфакс-Россия».

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. По предварительным данным местных властей, ущерб от паводка составил 29 млрд руб. Губернатор Сергей Левченко заявил, что для ликвидации последствий стихии потребуется более 31 млрд руб.