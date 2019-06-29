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Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»
Прибыв после G20 в Иркутскую область, президент принял участие в совещании по ситуации с наводнениями в регионе. Властям он поручил взять под контроль цены и отправить детей из пострадавших от паводка районов в летние лагеря
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона. В ходе него глава государства дал местным и федеральным властям ряд оперативных поручений. Среди них — «безотлагательное» начало выплат пострадавшим от паводка, а также «немедленное» восстановление жилья и инфраструктуры в регионе.

В мероприятии принимали участие, в том числе, глава российского МЧС Евгений Зиничев, полпред президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Видеозапись выступления Путина на совещании опубликована на сайте Кремля.

Оперативного решения местных властей, по мнению Путина, в частности, требуют задачи, касающиеся налаживания информирования жителей о том, что происходит и где можно получить помощь, а также бесперебойного обеспечения людей питьевой водой.

Кроме того, пострадавшим от паводка «нужно помочь найти своих родных и близких, а также составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти четко знали, кто и где сейчас находится», сказал Путин.

Также местным властям он поручил заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения. «Паводок еще продолжается», — пояснил президент.

Помимо этого, уверен Путин, надо «незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам». К этому вопросу, по его словам, уже подключились Минфин и ЦБ. «Необходимо не только, чтобы деньги поступили в регион, <...> но и нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека», — добавил глава государства, еще раз заметив, что выплаты должны начаться «уже сейчас», до того, как будут составлены полные списки пострадавших от наводнений.

Общество
МЧС предупредило об угрозе подтопления еще двух сел в Иркутской области

Дети из пострадавших от паводка районов, согласно поручению Путина, отправятся в летние лагеря, в том числе в другие регионы.

Также Путин поручил взять «под жесткий контроль» ситуацию с ценами на продукты первой необходимости в затопленных районах. «[Нужно] не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам наживаться на беде людей», — сказал президент. К этому вопросу он призвал также подключиться ФАС, и «если потребуется», то и МВД.

Общество
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 550 человек

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня: в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в регионе поднялась вода, в результате чего подтопленными оказались Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы области. В частности, затоплены оказались более 3,7 тыс. домов, в которых проживают более 9 тыс. человек. 27 июня из-за наводнения в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным МЧС, из-за паводка погибли пять человек, судьба еще двоих остается неизвестной, пострадали 353 человека. Всего из подтопленных районов были эвакуированы 1161 местный житель. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иркутская область, Владимир Путин, паводок
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