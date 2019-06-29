Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

Прибыв после G20 в Иркутскую область, президент принял участие в совещании по ситуации с наводнениями в регионе. Властям он поручил взять под контроль цены и отправить детей из пострадавших от паводка районов в летние лагеря

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона. В ходе него глава государства дал местным и федеральным властям ряд оперативных поручений. Среди них — «безотлагательное» начало выплат пострадавшим от паводка, а также «немедленное» восстановление жилья и инфраструктуры в регионе.

В мероприятии принимали участие, в том числе, глава российского МЧС Евгений Зиничев, полпред президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Видеозапись выступления Путина на совещании опубликована на сайте Кремля.

Оперативного решения местных властей, по мнению Путина, в частности, требуют задачи, касающиеся налаживания информирования жителей о том, что происходит и где можно получить помощь, а также бесперебойного обеспечения людей питьевой водой.

Кроме того, пострадавшим от паводка «нужно помочь найти своих родных и близких, а также составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти четко знали, кто и где сейчас находится», сказал Путин.

Также местным властям он поручил заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения. «Паводок еще продолжается», — пояснил президент.