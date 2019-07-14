В Турцию прилетел седьмой самолет с компонентами С-400

Седьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 приземлился на авиабазе под Анкарой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны республики.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, транспортировка компонентов идет согласно плану. Ранее в воскресенье на авиабазу Мюртед под Анкарой в рамках соглашения прибыли из России еще два самолета — пятый и шестой по счету. Первые комплектующие С-400 были доставлены в Турцию четырьмя рейсами 12 и 13 июля.

Информацию о поставке компонентов в Турцию также подтвердили РБК в пресс-службе Минобороны России. «Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — говорится в сообщении.

Турция начала переговоры о поставках в страну российских систем в 2016 году. В декабре 2017 года между странами было заключено соглашение на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму в $2,5 млрд. Однако в апреле текущего года Пентагон приостановил поставку в Турцию истребителей F-35 из-за нежелания Анкары отказаться от покупки российских ЗРК. Как поясняли в американском военном ведомстве, такое решение было принято из-за того, что система С-400 несет угрозу для безопасности самолета F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что, несмотря на давление. оказываемое со стороны США, его страна не будет идти на компромисс и не планирует отказываться от контракта с Россией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией, сообщало о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести на следующей неделе санкции в отношении Турции из-за заключенного с Россией контракта по поставкам ЗРК С-400.