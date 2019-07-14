В Турцию из России прибыли еще два самолета с компонентами С-400

В Турцию из России прибыли еще два самолета с компонентами С-400

Пятый и шестой борт с компонентами российских зенитно-ракетных систем приземлились на авиабазе под Анкарой. Прибытие седьмого самолета ожидается в течение дня, подтвердили в Минобороны Турции

Прибывшая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400​ в Турции (Фото: Zuma / ТАСС)

Еще два борта с компонентами российских систем ПВО С-400 в воскресенье приземлились в Турции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны республики.

Пятый и шестой самолеты с частями зенитно-ракетных систем прилетели на авиабазу Мюртед под Анкарой. Прибытие седьмого самолета ожидается в течение дня, отметили в турецком военном ведомстве.

Первые комплектующие С-400 доставили в Турцию четырьмя рейсами 12 и 13 июля. Поставку остальных элементов системы осуществят в соответствии с условиями контракта и в согласованные сторонами сроки.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд в декабре 2017 года. При этом США пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. Однако в Анкаре отмечали, что такая сделка будет невыгодной, в том числе с финансовой точки зрения.