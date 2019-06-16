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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Эрдоган на вопрос о поставках С-400 ответил фразой «Вопрос решен»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки компонентов купленной у России системы ПВО С-400 начнутся в июле
Фото: Pool Presidential Press Service / AP

Выступая перед журналистами после возвращения с саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе, Эрдоган заявил, что обсуждал тему поставок системы ПВО с Россией, сообщает NTV Turk. «Конечно, вопрос с С-400 решен», — сказал турецкий президент.

«Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона, его страна не намерена идти на компромисс и отказываться от контракта с Россией. По его словам, Москва предоставила Анкаре очень выгодные условия, и Турция намерена вести себя порядочно, выполняя достигнутые договоренности.

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Что касается угроз США прекратить участие Турции в программе F-35, то Эрдоган назвал действия Вашингтона «некрасивыми». Он пообещал обсудить эту тему с Дональдом Трампом во время саммита G-20 в Японии. По мнению Эрдогана, данный вопрос еще не поздно решить при помощи «телефонной дипломатии». «По крайней мере, я хочу в это верить», — добавил он.

1 июня генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся «месяца через два».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 Турция и Россия заключили в конце 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Спустя год стало известно, что Вашингтон предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд. При этом источник газеты Hürriyet в администрации Белого дома отмечал, что, если Турция не откажется от покупки С-400, США могут ввести против Турции санкции. Сделка с Россией, указывал он, будет противоречить санкционному закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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