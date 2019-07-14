Немецкий политолог назвал поставку С-400 Турции «огромной победой» Путина

Немецкий политолог, профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для журнала Focus Online назвал поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «огромной победой» российского президента Владимира Путина.

По его словам, в НАТО опасаются, что Россия после передачи Турции комплексов может получить информацию об истребителях F-35 и приспособить свои средства обороны к защите от них. Политолог отмечает, что выход Турции из альянса станет для него стратегической потерей. Такого варианта исключать нельзя, он зависит от того, насколько сильно обострится конфликт и в ком турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего, пояснил Егер. При этом, указывает он, если Турция останется в альянсе, то недоверие все равно будет распространяться среди его членов.

Говоря об отношениях Анкары и Вашингтона, Егер отметил, что после поставок С-400 они заметно ухудшаться. Он указал, что США юридически будут вынуждены ввести санкции против Турции за покупку военной техники. Американский президент Дональд Трамп может отложить введение ограничений, однако не сможет полностью его предотвратить, заключил политолог.

12 июля Россия начала доставку в Турцию элементов для С-400. На фоне этого министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы Пентагона Марком Эспером, в ходе которых указал, что приобретение российских систем для Анкары является необходимостью из-за ракетных и воздушных угроз.