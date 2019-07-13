Всех членов экипажа иранского танкера Grace 1 отпустили под залог

Всех членов экипажа иранского танкера Grace 1 отпустили под залог

Все члены экипажа иранского танкера Grace 1, захваченного в начале июля текущего года местными военными совместно с морской пехотой Великобритании, были отпущены под залог. Об этом сообщила в своем Twitter полиция Гибралтара.

Отмечается, что задержанным не предъявлялись обвинения. Расследование все еще продолжается, а танкер остается под арестом, добавили в полиции.

Шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был захвачен в водах Гибралтарского пролива 4 июля. Танкер перевозил сырую нефть на предприятие, находящееся в Сирии.

Как заявили британские власти, танкер был задержан из-за нарушения режима санкций Евросоюза. После инцидента МИД Ирана вызвал британского посла. Во внешнеполитическом ведомстве сочли незаконным задержание танкера.

Спустя неделю несколько катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подплыли к танкеру British Heritage в Ормузском проливе и потребовали, чтобы капитан судна изменил курс. Однако позднее иранские корабли удалились после того, как фрегат Королевского флота, сопровождавший танкер, нацелил на них орудия и потребовал отступить.

В соответствии с данными портала BalticShipping, судно принадлежит компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае.