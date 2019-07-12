Лондон отправит в Персидский залив эсминец после конфликта с Ираном

Лондон отправит в Персидский залив эсминец после конфликта с Ираном

Великобритания отправит ракетный эсминец HMS Duncan в Персидский залив после инцидента с британским танкером. Об этом сообщает Sky News. Информацию подтверждает The Independent.

По данным телеканала, отправка состоится в ближайшие дни, после завершения военных учений НАТО в Черном море. Отмечается, что корабль будет патрулировать воды вместе с фрегатом Королевского флота HMS Montrose.

Sky News сообщает, что Лондон и ранее планировал отправить второй корабль в Персидский залив, однако решил сделать это раньше срока из-за деэскалации конфликта с Ираном.

Ранее в июле власти США заявили, что пять вооруженных иранских катеров попытались остановить британский нефтяной танкер, когда он переходил из Персидского в Ормузский залив. Они потребовали от экипажа судна изменить курс и остановиться в ближайших территориальных водах Ирана. Фрегат HMS Montrose направил на иранские катера оружие и потребовал отступить, после чего они удалились. Правительство Британии подтвердило произошедшее.