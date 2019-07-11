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Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного танкера из Ирана

Полиция Гибралтара арестовала капитана и старшего помощника иранского танкера Grace 1, который в начале июля был захвачен местными военными совместно с морской пехотой Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

«Расследование все еще продолжается, а Grace 1 по-прежнему задержан», — говорится в заявлении полиции.

Как отметили правоохранительные органы, на корабле были изъяты документы и электронные устройства.

Политика
МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был захвачен в водах Гибралтарского пролива 4 июля. Танкер перевозил сырую нефть на предприятия, находящиеся в Сирии. Британские власти заявили, что задержание танкера произошло из-за нарушения режима санкций Евросоюза.

Неделю спустя несколько катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подплыли к танкеру British Heritage в Ормузском проливе и потребовали от капитана судна изменить курс. Однако позднее иранские корабли удалились после того, как сопровождавший танкер фрегат Королевского флота нацелил на них орудия и потребовал отступить.

Теги: арест, капитан, танкер, Гибралтар, Иран
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