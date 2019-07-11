Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного танкера из Ирана

Полиция Гибралтара арестовала капитана и старшего помощника иранского танкера Grace 1, который в начале июля был захвачен местными военными совместно с морской пехотой Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

«Расследование все еще продолжается, а Grace 1 по-прежнему задержан», — говорится в заявлении полиции.

Как отметили правоохранительные органы, на корабле были изъяты документы и электронные устройства.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был захвачен в водах Гибралтарского пролива 4 июля. Танкер перевозил сырую нефть на предприятия, находящиеся в Сирии. Британские власти заявили, что задержание танкера произошло из-за нарушения режима санкций Евросоюза.