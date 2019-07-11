Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер

Заявления Пентагона и Лондона о попытке пяти вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности.Об этом заявили в пресс-службе ВМС КСИР, передает агентство Fars.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что за последние сутки иранские военные не сталкивались ни с каким иностранным кораблем.

В то же время в заявлении подчеркнули, что в случае необходимости ВМС КСИР способны «быстро и без колебаний» остановить иностранные суда.

Правительство Великобритании подтвердило ранее сделанное заявление США, отметив, что три иранских катера пытались помешать проходу торгового судна через пролив, сообщает Reuters.

«Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти к деэскалации ситуации в регионе», — добавил представитель британского правительства.