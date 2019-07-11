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Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер

Заявления Пентагона и Лондона о попытке пяти вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива не соответствуют действительности.Об этом заявили в пресс-службе ВМС КСИР, передает агентство Fars.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что за последние сутки иранские военные не сталкивались ни с каким иностранным кораблем.

В то же время в заявлении подчеркнули, что в случае необходимости ВМС КСИР способны «быстро и без колебаний» остановить иностранные суда.

Правительство Великобритании подтвердило ранее сделанное заявление США, отметив, что три иранских катера пытались помешать проходу торгового судна через пролив, сообщает Reuters.

«Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти к деэскалации ситуации в регионе», — добавил представитель британского правительства.

Ранее власти США сообщили, что иранские корабли подплыли к танкеру British Heritage, когда тот переходил из Персидского залива в Ормузский пролив. Они потребовали, чтобы британское судно изменило курс и остановилось в ближайших иранских территориальных водах. При этом танкер сопровождал фрегат Королевского флота HMS Montrose, который привел в боеготовность орудия и по радио потребовал от кораблей КСИР отступить.

Политика
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Теги: Иран, опровержение, обвинение, задержание, судно, Великобритания
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