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Иран обвинил Великобританию в пиратстве

Министр обороны Ирана Амир Хатами осудил задержание Великобританией танкера у берегов Гибралтара. По его словам, оно противоречит международным правилам и обязательствам европейских стран, подписавших соглашение о ядерной программе. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Мы не будем мириться с морским пиратством со стороны Британии в связи с захватом иранского нефтяного танкера», — сказал он.

По словам замглавы иранского МИДа Аббаса Аракчи, танкер направлялся не в Сирию, передает Reuters. Конечный пункт назначения судна он не назвал.

Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы. Судно перевозило нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, утверждал главный министр Фабиан Пикардо.

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МИД Ирана назвал произошедшее незаконным захватом и вызвал для объяснений британского посла в Тегеране. Один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран будет «обязан» захватить нефтяной танкер Британии, если судно не будет освобождено.

Mehr со ссылкой на власти Гибралтара сообщает, что на судне находятся 28 членов экипажа — граждане Индии, Пакистана и Украины.

Теги: Иран, танкер, Великобритания
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