Иран обвинил Великобританию в пиратстве

Министр обороны Ирана Амир Хатами осудил задержание Великобританией танкера у берегов Гибралтара. По его словам, оно противоречит международным правилам и обязательствам европейских стран, подписавших соглашение о ядерной программе. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Мы не будем мириться с морским пиратством со стороны Британии в связи с захватом иранского нефтяного танкера», — сказал он.

По словам замглавы иранского МИДа Аббаса Аракчи, танкер направлялся не в Сирию, передает Reuters. Конечный пункт назначения судна он не назвал.

Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы. Судно перевозило нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, утверждал главный министр Фабиан Пикардо.