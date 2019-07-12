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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Общество ,  
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На ТЭЦ в Мытищах после пожара восстановили подачу газа

Специалисты «Мосгаза» восстановили подачу газа на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах, остановленную накануне из-за пожара на газопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что газ начал поступать 12 июля в 20.30. Перед пуском специалисты установили на газопровод запорное устройство с дистанционным управлением. Работы провели чуть более чем за сутки. 

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Как пояснил собеседник агентства, в настоящее время специалисты готовятся ввести вторую линию.

Пожар произошел днем 11 июля. Сначала загорелся газопровод, по которому на теплоэлектроцентраль поступал природный газ. Впоследствии огонь перекинулся на станцию высокого давления на территории предприятия. Также загорелись административные здания, технические помещения и хозяйственные склады. В связи с пожаром перекрыли Осташковское шоссе. В результате пожара пострадали 13 человек и погиб один человек — охранница ТЭЦ, которая не успела выбраться из огня. 

По факту пожара Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). Ущерб от пожара оценили в 150 млн руб. Полностью пожар на ТЭЦ спасатели потушили утром 12 июля.

Теги: Мытищи, ТЭЦ, пожар
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