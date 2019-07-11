Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценили в 150 млн руб.

Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценили в 150 млн руб.

Таксомоторная компания ООО «Навигатор», помещения которой граничат с территорией ТЭЦ-27 в Мытищах, оценила ущерб от пожара, произошедшего на теплоэлектроцентрали, в 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«ООО «Навигатор» причинен ущерб на сумму порядка 150 млн руб. <...> Проводится осмотр прилегающей к месту пожара территории, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности пострадавших», — говорится в сообщении.

По факту пожара следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса).

По предварительным данным, пожар произошел из-за выброса газа из трубы, которая подает его под высоким давлением. «В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО «Навигатор», — отметили в СК.