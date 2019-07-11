Число пострадавших из-за пожара на ТЭЦ выросло до 13

Из-за пожара на территории ТЭЦ-27 пострадали 13 человек, сообщили РБК в ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах в административном здании на площади 600 «квадратов» в 13.15 был локализован. Предварительно, пострадали 13 человек, жертв нет», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства, добавив, что госпитализирован был один пострадавший.

Всем остальным пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили домой, добавил собеседник РБК.

Крупный пожар в Подмосковье начался с трубопровода «Мосгаза», по которому на ТЭЦ поступал природный газ. Огонь перекинулся на газовую станцию высокого давления на территории теплоэлектроцентрали, а также на административные здания и хозяйственный постройки. Пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м, сообщало ранее МЧС, однако в 14:27 ведомство сообщило, что площадь пожара в административном здании и на складе рядом с ТЭЦ вновь выросла — более чем до 1 тыс. кв. м.