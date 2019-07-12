Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В сообщении отмечается, что возгорание было ликвидировано в 1:37 мск с привлечением 4 единиц техники и 15 человек.

Пожар начался днем 11 июля. В результате погиб один человек, еще 13 пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении требований безопасности. Ущерб от случившегося оценили в 150 млн руб.

Возгорание началось с газопровода, по которому на теплоэлектроцентраль поступал природный газ. Затем огонь перекинулся на станцию высокого давления на территории предприятия, из-за чего очевидцы могли наблюдать огненный факел высотой около 20 м. В итоге загорелись также административные здания, технические помещения и хозяйственные склады. Из-за пожара было временно перекрыто Осташковское шоссе.