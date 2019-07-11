СК опубликовал видео с места пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

СК опубликовал видео с места пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Следственный комитет показал место пожара, возникшего на теплоэлектростанции (ТЭЦ-27), а затем перекинувшегося на административные здания, хозяйственные постройки и техпомещения рядом. Видео опубликовано в YouTube СК.

Видео: Следственный комитет РФ

На территории продолжают работать представители экстренных служб, следователи и криминалисты. На видео показаны прогоревшие постройки, на месте происшествия установлен знак «Осторожно газ».

Пожар произошел днем 11 июля. Погиб один человек, еще 13 пострадали. СК завел уголовное дело о нарушении требований безопасности. Ущерб от случившегося оценили в 150 млн руб.