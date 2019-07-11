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СК опубликовал видео с места пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Следственный комитет показал место пожара, возникшего на теплоэлектростанции (ТЭЦ-27), а затем перекинувшегося на административные здания, хозяйственные постройки и техпомещения рядом. Видео опубликовано в YouTube СК.

Видео: Следственный комитет РФ

На территории продолжают работать представители экстренных служб, следователи и криминалисты. На видео показаны прогоревшие постройки, на месте происшествия установлен знак «Осторожно газ».

Фотогалерея 
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж

Пожар произошел днем 11 июля. Погиб один человек, еще 13 пострадали. СК завел уголовное дело о нарушении требований безопасности. Ущерб от случившегося оценили в 150 млн руб.

Общество
Один человек погиб во время пожара на подмосковной ТЭЦ

Возгорание началось с газопровода, по которому на теплоэлектроцентраль поступал природный газ. Затем огонь перекинулся на станцию высокого давления на территории предприятия. Очевидцы увидели факел высотой около 20 м, который вскоре потушили, однако пожар перекинулся на другие здания. Из-за происшествия город Мытищи на некоторое время оказался частично обесточен.

Теги: Следственный Комитет РФ, Мытищи, Пожар
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